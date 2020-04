Coronavirus, la lettera di un bambino perugino: "Caro sindaco, riapri il Parco di Sant'Anna"

"Caro sindaco, riapri il Parco di Sant'Anna". Una lettera insolita quella ricevuta da Andrea Romizi, il sindaco di Perugia a cui si è rivolto direttamente Alessandro, 9 anni, dopo quasi un mese e mezzo di emergenza coronavirus. Una 'quarantena', quella a cui sono stati costretti gli umbri come il resto degli italiani. Un isolamento forzato di cui soffrono, con le scuole chiuse e i giochi all'aperto vietati, soprattutto i bambini.

"Un nostro piccolo concittadino di 9 anni - raccota il primo cittadino sul suo profilo Facebook -, ha scritto una lettera di suo pugno chiedendomi di riaprire il Parco di Sant’Anna, il luogo in cui evidentemente era solito giocare vicino casa. Questo gesto mi ha sinceramente colpito, facendomi riflettere su quanto sia ancora più difficile osservare tutto quello che sta accadendo se si hanno gli occhi di un bambino. Da genitore capisco quanto sia complesso far capire ai più piccoli che adesso c’è un piccolo mostro invisibile con cui combattere e che stare a casa è la strategia per vincerlo. Così come spiegare loro i motivi per i quali non possono giocare al parco, incontrare i loro amichetti, andare a scuola, vedere gli insegnanti o abbracciare i nonni. Cari bimbi, tutti stiamo lavorando con grande impegno affinché al più presto possiate ricominciare a giocare all’aria aperta e in sicurezza. Voi, meglio di chiunque altro, avete la grande capacità di usare le ali della fantasia, costruendo mondi fantastici e storie incredibili. Fate tesoro della vostra immaginazione e continuate ad allenarla - conclude Romizi -, perché avremo bisogno anche delle vostre idee per rendere migliore e più giusta la nostra realtà".