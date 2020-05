Perugia, bitumatura delle strade: gli interventi finiti e quelli programmati

In attesa della fase 2 dell'emergenza coronavirus, con tanti perugini ancora 'in quarantena', è ripresa l’opera di bitumatura delle strade del territorio da parte del Comune. Proprio nei giorni scorsi sono terminati due interventi, rispettivamente a Maestrello e in via dei Priori a Perugia. Il primo ha riguardato il centro abitato del borgo di Maestrello, dove si è intervenuti su circa 500 metri lineari di strada (x 7 di larghezza), mentre il secondo ha riguardato l’area di via dei Priori all’intersezione con via della stella, in prossimità della chiesa di San Filippo Neri, dove è stato completato il raccordo della pavimentazione in pietra, che era rimasto sospeso per non creare disagio al traffico veicolare che attraversa la zona.

“L’intervento in via dei Priori - ha spiegato Otello Numerini, assessore ai Lavori pubblici - era programmato per la fine dell’anno scolastico, ma abbiamo approfittato del minor traffico determinato dall’emergenza in corso per anticipare i lavori. Anche a Maestrello poi abbiamo finalmente restituito alla strada una condizione di sicurezza e decoro che gli abitanti attendevano da tempo. Il prossimo intervento - ha concluso - sarà a San Giovanni del Pantano e contiamo di poterlo fare intorno alla metà di maggio”.