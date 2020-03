Coronavirus, potenziato il 118 nella Media Valle del Tevere: postazioni attive h24 e cinque autisti in più

A seguito della chiusura del pronto soccorso dell’ospedale di Pantalla, trasformato in centro Covid-19 dalla Regione per fronteggiare l'emergenza coronavirus, l'Usl Umbria 1 potenzia il servizio di 118 nella Media Valle del Tevere per garantire ai cittadini del comprensorio adeguate cure in caso di necessità. "Saranno attive per le 24 ore tutte le postazioni 118 presenti sul territorio: Todi, Marsciano, Ospedale (medicalizzata) e l'auto medica - si legge in una nota di Usl Umbria 1 -. Per garantire il servizio h24 è stato incrementato anche il personale con l’assunzione di cinque autisti".

