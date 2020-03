Coronavirus, mascherine consegnate porta a porta ai propri compaesani: è successo a Bagnaia

Da quando è scoppiata l'emergenza coronavirus le mascherine sono diventate introvabili ma c'è chi le consegna porta a porta ai propri compaesani. È ciò che ha fatto ieri l’Associazione Ricreativa Culturale Bagnaia. "Nell’attuale contesto di emergenza sanitaria risulta fondamentale riscoprirci come comunità e dare ognuno il proprio contributo - si legge in una nota del consiglio direttivo dell'associazione -. Tutti insieme ce la faremo!”.

Un'iniziativa che ha trovato il plauso di Riccardo Mencaglia, consigliere comunale di Perugia con delega alla Protezione Civile ma anche ex presidente dell'associazione: "Abbiamo avvisato i nostri compaesani con un messaggio sulla chat del paese. Un gesto simbolico di vicinanza alla nostra comunità. Insieme alla presidente Tamara Quadrati e a Vincenzo Trovato, storico presidente e socio fondatore, abbiamo inoltre consegnato qualche mascherina in più al parroco Don Simone. Siamo convinti che, tutti insieme ce la faremo ed in questa fase è fondamentale poter contare sulla comunità e non lasciare nessuno indietro".