Assembramenti ai Ceri, raggiunto il limite massimo dei tamponi: stop alle prenotazioni a Gubbio

Mentre in queste ore a Perugia si stanno sottoponendo a tamponi 'pit-stop' centinaia di giovani presenti in centro venerdì scorso (22 maggio) nella 'notte della movida' poi sfociata in rissa, a Gubbio si fermano i test avviati dopo gli assembramenti che si erano verificati nel giorno della Festa dei Ceri (15 maggio).

Ad annunciarlo è l'amministrazione eugubina attraverso i propri profili social: "Si comunica alla cittadinanza che avendo raggiunto il limite massimo di prenotazioni per tamponi covid-19 non è più possibile richiedere l'esame e pertanto - si legge nella nota -, le prenotazioni presso il COC sono chiuse".