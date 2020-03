Coronavirus, i vigili del fuoco salgono in sella: i farmaci a domicilio arrivano in moto

La lotta al contagio da Covid-19 coinvolge tutti e i vigili del fuoco non si sottraggono, mettendosi a disposizione durante i turni liberi per consegnare medicine a domicilio a chi non può spostarsi da casa per l'emergenza coronavirus grazie al protocollo di intesa sottoscritto dalle sezioni perugina e ternana del Motoclub nazionale Vigili del Fuoco e Federfarma.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

COME FUNZIONA - La farmacia che riceve la richiesta di consegna dei farmaci a domicilio da parte dei cittadini destinatari del servizio, contatta i numeri attivi per la provincia di Perugia (3315793597 e 3315793809) o quello dedicato alla provincia di Terni (3315788443) e richiede l’attivazione del servizio di consegna dei farmaci a domicilio, assicurando così gli essenziali parametri di continuità e aderenza alla terapia. Possono richiedere il servizio gli over 65, i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (superiore a 37.5°), persone non autosufficienti o sottoposti alla misura di quarantena o in ogni caso risultati positivi al virus COVID -19. A consegnare le medicine durante i propri turni liberi - con mascherina, guanti e tutte le precauzioni necessarie per evitare contagi - ci penseranno poi gli iscritti al Motoclub Vigili del Fuoco.