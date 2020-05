Fase 2, Perugia si prende la ribalta tv. Romizi: "Partito il cammino verso la normalità"

Se nella mattinata di domenica scorsa (3 maggio) Perugia si era presa la ribalta televisiva per la sua storia, narrata in una emozionante puntata di 'Paesi che vai' su Rai 1, stavolta lo fa per sua voglia di ripartire nella Fase 2 dell'emergenza coronavirus. A parlare a Tg4 e TGcom24 è stato il sindaco Andrea Romizi, la cui voce è stata accompagnata dalle immagini del video #LaBellezzaciaspetta, promosso dall’Assessorato alla Cultura e realizzato da Promovideo sulle note de 'La Vita è bella' del maestro Nicola Piovani, suonate dal Quartetto misto dell’Orchestra da Camera di Perugia.

"Il perno della nostra ripartenza - ha detto il primo cittadino - sono la bellezza della città, la generosità e la forza della sua gente. Da ieri (4 maggio, ndr) Perugia ha ricominciato lentamente il suo cammino verso la normalità. Passo dopo passo, ci riprenderemo i nostri spazi e come amministrazione stiamo valutando varie opzioni per permettere nuove opportunità e agevolare la ripresa, sempre nel rispetto delle norme previste, perché in questo momento la prudenza deve continuare a orientarci. È ancora un percorso lungo - ha concluso Romizi - e per questo è fondamentale vivere con responsabilità e concentrazione ogni singolo passaggio.”