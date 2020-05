Coronavirus, Corciano esulta: "Il nostro comune è Covid-free"

A Corciano non poteva esserci modo migliore per avvicinarsi all'avvio vero e proprio della Fase 2, con l'Umbria che da lunedì prossimo (18 maggio) vedrà ripartire il commercio al dettaglio, i bar, i ristoranti e i servizi alla persona come parrucchieri, barbieri e centri estetici: il comune è finalmente 'Covid-free'.

"Una bellissima notizia, appena arrivata - ha annunciato oggi, poco dopo le 12.30, l'amministrazione comunale sulle proprie pagine social -. Anche l'ultima persona positiva è stata dichiarata guarita!!!. Ora dobbiamo però essere consapevoli che il risultato non è dato per sempre, e quindi dovremo continuare a perseverare in comportamenti corretti per noi, per i nostri cari, e per la comunità tutta. Noi io ma noi, per noi e per i nostri cari".