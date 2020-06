Coronavirus, balli a distanza e niente calcio balilla: le nuove regole per discoteche e pub

C'è un 'protocollo' dedicato "alle discoteche e ad altri locali assimilabili destinati all’intrattenimento (in particolar modo serale e notturno)" nelle Linee guida per le riaperture dopo l'emergenza coronavirus aggiornate dalla Conferenza delle Regioni, che spiega come "per eventuali servizi complementari (es. ristorazione, produzioni musicali, spettacoli, etc.)" bisogna "attenersi alle specifiche schede tematiche". Disinfettante ovunque, balli a distanza ma solo all'aperto e niente calcio balilla, queste alcune delle regole da seguire per la ripartenza...

Ecco tutte le indicazioni:

Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra

nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.

Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone. Al solo fine di definire la capienza massima del locale, garantire almeno 1 metro tra gli utenti e di almeno 2 metri tra gli utenti che accedono alla pista da ballo. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.

