Il Comune di Norcia cerca volontari per creare un gruppo di Protezione Civile: come candidarsi

Durante la pandemia da coronavirus, come del resto in tutte le emergenze, la Protezione Civile si è dimostrata ancota una volta risorsa preziosa per l'Umbria come per il resto d'Italia. Lo sanno bene a Norcia, già segnata dalle ferite dal terremoto del 2016, dove ora il Comune sta lavorando per costituire un gruppo di volontari di Protezione Civile.

"Chiunque fosse interessato - fa sapere l'amministrazione comunale - può indicare nominativo e numero di telefono scrivendo una mail a info@comune.norcia.pg.it entro giovedì 30 aprile. Gli interessati saranno poi ricontattati per un primo incontro in video conferenza per l'illustrazione del progetto"