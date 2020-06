Coronavirus, a Città di Castello due guariti e un nuovo positivo asintomatico: "Massima prudenza"

Due nuovi guariti dal coronavirus e un nuovo positivo a Città di Castello. Il vice sindaco Luca Secondi spiega che "l'aggiornamento di oggi registra sui dati forniti della Usl, due guariti e un positivo, asintomatico che è emerso attraverso l’analisi seriologica e quindi il tampone".

Come sottolinea ancora il vice sindaco "il caso non preoccupa ma fa emergere plasticamente l’elemento che la prudenza è d’obbligo perché il virus non è scomparso". E ancora: "I tifernati si sono comportati bene nella fase emergenziale e devono continuare con questa impostazione e la massima attenzione", conclude il vice sindaco.