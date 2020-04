Coronavirus, Bastia Umbra si fa in quattro: ecco le mascherine con i colori dei rioni

Unione e solidarietà per affrontare insieme l'emergenza coronavirus, ma senza perdere la rivalità rionale che caratterizza il Palio de San Michele a Bastia Umbra. Una cosa può infatti non escludere l'altra come dimostra l'idea di Francesca Cleri e Luca Bartolucci, che hanno proposto di realizzare delle mascherine con i quattro colori dei rioni, Un'idea subito accolta dall'Ente Palio, che già nei giorni scorsi si è mosso con le donazioni agli ospedali di Assisi e Perugia e alla Protezione Civile di Bastia Umbra e ora sposa quest'altra meravigliosa iniziativa, testimoniando la sua operatività con generosità e responsabilità.

“Quella di Francesca e Luca è stata un’idea meravigliosa - dice Federica Moretti, presidente dell’Ente Palio - che ha ispirato tutti noi del Consiglio nella realizzazione del progetto. L’iniziativa è nata appunto per coinvolgere i rioni, chiamando in causa le sarte rionali conosciute al pubblico per l’ingegno e il talento dimostrato nella creazione dei costumi per le sfilate di settembre. Il progetto consiste nella realizzazione di mascherine prodotte con materiali consoni caratterizzati dai colori dei quattro rioni da donare alla cittadinanza. Il materiale necessario è stato reperito dall’Ente nei giorni scorsi, con l’acquisto di stoffe tramite corriere e poi distribuito alle fantastiche sarte rionali per permettere loro di lavorare in sicurezza nella propria dimora. Ci teniamo particolarmente a ringraziarle per la grande collaborazione e l’ottimo lavoro che stanno svolgendo".

Ringraziamenti che poi si estendono: "Grazie anche al Comune di Bastia Umbra e alla Protezione Civile - prosegue Moretti- che si occuperanno della relativa distribuzione. Con questo messaggio invito i miei concittadini a pensare al nostro futuro, con la consapevolezza che quando torneremo ad abbracciarci nelle nostre piazze, come a settembre, gli abbracci saranno più autentici e responsabili, vivendo in armonia e senza paura come abbiamo sempre fatto. E se l’impresa ci sembra titanica, ci conforta l’idea che almeno siamo tutti uniti a fronteggiare quest’emergenza. Questa splendida iniziativa fa eco al cuore del Palio che, nonostante le avversità e il periodo negativo che stiamo vivendo, non ha mai smesso di battere. Mai come ora è necessario stringere i denti e resistere! E, se ce ne fosse bisogno, ricordare a tutti che: il Palio fa la forza, il Palio c’è… sempre!”

