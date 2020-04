Coronavirus, a Umbertide altri due guariti e nessun nuovo contagiato

Coronavirus, buone notizie da Umbertide: otto positivi al Covid-19 e 18 guariti. Il sindaco, Luca Carizia, stila il bollettino: “Questo pomeriggio dal Dipartimento prevenzione-Servizio igiene e sanità pubblica della Usl Umbria 1 è arrivata la comunicazione che altri due nostri concittadini sono guariti dal Covid-19 – a dirlo è il sindaco di Umbertide, Luca Carizia - Entrambi erano in isolamento domiciliare e uno di loro è domiciliato in un altro Comune. Sono così 17 gli umbertidesi guariti dal virus".

E ancora: "Non sono stati registrati nuovi casi di positività dal Coronavirus, che attualmente nel nostro territorio comunale sono otto. Nello specifico due sono ricoverati in ospedale e sei si trovano in isolamento domiciliare”.