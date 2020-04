Coronavirus, Tuoro a zero contagi. E Venti del Trasimeno dona 150 mascherine al Comune

Mascherine per gli operatori del Comune e per la collettività. E' il dono della Compagnia della Vela Venti del Trasimeno al Comune di Tuoro. Nella mattinata di ieri, martedì 21 aprile, il presidente Gianni Cozza ha consegnato al sindaco Maria Elena Minciaroni i 150 dispositivi.

"Un grazie particolare quindi va ai nostri magnifici soci che, capendo il momento di particolare difficoltà, si sono resi immediatamente disponibili per la donazione - spiega l'associazione - Apprendiamo con piacere che la donazione è coincisa con una buona notizia che non ci sono casi di positività al Covid-19 a Tuoro sul Trasimeno e i tamponi effettuati in questi ultimi giorni in persone sotto osservazione, sono risultati negativi".

Nonostante ciò "sentiamo il bisogno di rinnovare e condividere l’invito quotidiano delle Istituzioni a rimanere a casa e se costretti ad allontanarsi, solo per urgenze e necessità, nel rispetto delle regole e divieti per uscirne quanto prima e tornare a praticare lo sport della vela promuovendo il “mare nostrum” a livello nazionale".

Infine "grazie ai dipendenti della farmacia Baldassarri, Claudia e Angela Buratta, per aver contribuito a rendere la donazione possibile e per il lavoro che svolgono in prima linea ogni giorno senza paura".