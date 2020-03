Coronavirus, il grande cuore dei tifosi del Grifo: donati seimila euro all'ospedale di Perugia

Il grande cuore dei tifosi del Grifo si dimostra anche nella buona causa di sostenere lo sforzo sanitario di contrasto al contagio da Covid19. Una solidarietà e una mobilitazione che ha permesso di raccogliere seimila euro contro il Coronavirus.

"Con lavoro di squadra, spirito di partecipazione e umanità, i 25 Perugia Club territoriali distribuiti nel territorio della Provincia di Perugia ed affiliati al Centro di Coordinamento, contribuiscono, con un piccolo ma significativo finanziamento, al sostegno e al contrasto dell'emergenza del Coronavirus in Umbria - si legge in una nota del Coordinamento - Per il tramite del Centro di Coordinamento nel ruolo di promotore, è stata donata la somma di euro seimila all'Azienda ospedaliera di Perugia, posta all'attenzione del dottor Onnis quale Commissario Straordinario per l'emergenza Covid19. La somma sarà incanalata dalla struttura ospedaliera al soddisfacimento delle funzioni dalla stessa ritenute più necessarie ed opportune per curare e debellare la pandemia in atto".