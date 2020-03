Coronavirus, il sindaco Bacchetta: "7 positivi in più, 20 ricoveri, 3 in rianimazione. Sui tamponi decide la Regione"

Nuovo bollettino sull'emergenza Coronavirus in Alto Tevere. Il sindaco di Città di Castello Luciano Bacchetta aggiorna la situazione e riferisce di "7 positivi in più" mentre "all’ospedale sono ricoverate 20 persone, 3 delle quali in terapia intensiva".

"La battaglia deve continuare impegnando tutti. Il sindaco non ha potere sulla quantità di tamponi da fare. Anch’io penso che più se ne fanno meglio è - dice Bacchetta - L’assessore regionale però anche stamattina ha ribadito che vadano eseguiti in maniera mirata e circostanziata. Io non cerco capri espiatori. Mi attengo alle indicazioni e come amministrazione comunale stiamo cercando di fare il possibile e l’impossibile per aiutare a partire dall’informazione, che diamo in maniera puntuale e quotidiana. Oggi non è il momento delle polemiche".

Il primo cittadino fa anche "le condoglianze, che non sono riuscito a fare diversamente, all’amico Andrea Casciari per la perdita del padre a causa del virus. Il mio pensiero va anche a tutti i tifernati scomparsi nei giorni scorsi e alle loro famiglie".

