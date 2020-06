Coronavirus, tamponi a tappeto per i farmacisti dell'Usl Umbria 2: i risultati

Coronavirus, buone notizie. Sono tutti negativi i tamponi rinofaringei effettuati ai 159 farmacisti dell’Azienda Usl Umbria 2 (distretti di Terni, Foligno, Narni-Amelia, Spoleto, Orvieto, Valnerina) che su base volontaria hanno aderito al progetto di prevenzione e screening promosso dall’azienda sanitaria in collaborazione con gli Ordini provinciali di Terni e di Perugia dei Farmacisti.

Il progetto ha previsto l’esecuzione nel parcheggio in strada di Cardeto sopra la sede dell’Omceo di test per la valutazione molecolare del SARS CoV-2 in modalità “pit stop” a 159 professionisti che operano a contatto quotidiano con gli utenti.

L’iniziativa, scrive la Usl Umbria 2, 2ha visto impegnati l’Ordine dei Farmacisti di Terni e di Perugia, il distretto sanitario Usl Umbria 2 di Terni diretto dal dottor Stefano Federici, il comando di Polizia Municipale del Comune di Terni e la Protezione Civile con il supporto del Laboratorio di microbiologia dell’Azienda Ospedaliera “Santa Maria” di Terni e dell’Istituto Zooprofilattico di Perugia che hanno processato i tamponi".