Coronavirus, due aziende perugine rimpatriano 48 studenti spagnoli bloccati in Italia

Studenti spagnoli, alcuni minorenni, in Umbria per un periodo di studio sono stati rimpatriati, su richiesta delle famiglie, da due aziende umbre.

L’operazione è stata coordinata dal tour operator Five Fox di Perugia (specializzato in incoming e in viaggi linguistici all'estero) e la compagnia di autonoleggi Bevilacqua di Corciano. I 48 studenti spagnoli (10 studenti a Trani, 12 a Roma, 17 a Perugia e 8 ad Arezzo), in poco più 20 ore sono stati fatti rientrare a Valencia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Con il peggiorare della situazione sia in Italia sia in Spagna, i genitori dei ragazzi (dai 16 ai 35 anni) hanno chiesto il rimpatrio dei ragazzi che sono stati raggruppati in Umbria e sono poi partiti per Valencia dove li attenderà la quarantena da trascorrere a casa.