Coronavirus, l'amore non si ferma: si sposano a Perugia e la foto in un centro vuoto diventa virale. "Premiamoli"

Il centro deserto e una coppia di giovani che si è sposata in Comune nel primo giorno di primavera. Un gesto e una cerimonia che sono subito diventati virali sui social (fotografati dall’edicolante Andrea Fonte di piazza della Repubblica e da Alberto Guarducci) tanto da essere indicati per una cittadinanza onoraria per il pensiero nei confronti della città di Perugia e nel non aver rinunciato alle nozze nonostante le restrizioni per contenere il Covid19.

È subito partita la caccia ai due sposi e sempre grazie ai social e all’assessore Edi Cicchi, che ha curato la parte burocratica delle nozze, sono stati rintracciati ed è stato proprio Alberto Guarducci a lanciare la proposta di ringraziare questi due giovani con un gesto concreto. Nel suo caso, dopo aver parlato con lo sposo, è stato offerto un fine settimana per la luna di miele in un albergo a Porto Recanati appena sarà terminato il periodo di emergenza.

“Sarebbe bello che altre attività offrissero qualcosa – conclude Guarducci -auspico che intervenga anche il comune e molti altri operatori e farla diventare, allora sì, una operazione simpatia della città” che come tante altre si trova alle prese con la crisi da Coronavirus.