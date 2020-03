Lo sport anche in isolamento da Coronavirus, i consigli dell'esperta: "Fa bene al corpo e allo spirito"

La ginnastica nel tempo dell’isolamento dovuto all’epidemia di Covid19 può solo aiutare sia il fisico sia la mente. Meglio affidarsi, però, ai consigli di un esperto per evitare problemi muscolari o di schiena.

Benedetta Arcelli, sportiva dall’età di cinque anni, avvocato e diplomata Coni in ginnastica artistica, ci racconta come fare e lo mostra il lunedì e il giovedì su Facebook nella pagina del circolo virtuale eburneo (lezioni alle 18).

“Fin da bambina ho fatto sport, prima iscritta a nuoto per imparare a nuotare poi passata all’agonistica di pallanuoto. Dopo cinque anni di nuoto ho cambiato sport e sono passata alla ginnastica artistica – racconta Benedetta Arcelli – In questa disciplina ho vinto anche un campionato regionale. Ai 20 anni ho lasciato le gare e sono diventata insegnante con diploma Coni. Lo sport per me è importantissimo, quindi, e questo periodo di reclusione pesa molto. Mi alleno in casa, con l’armadio come compagno, e senza avere a disposizione attrezzature adeguate. Faccio pesi con le bottiglie”.

La laurea in Giurisprudenza e il lavoro legale non hanno interrotto l’attività fisica di Benedetta Arcelli perché “quello che ti dà la palestra non te lo dà nessuno, neanche un dolce al cioccolato. La palestra è la miglior medicina: allevia dolori, scaccia tristezze e malumori e quindi, adesso, questa situazione pesante mi fa soffrire un po’. Anche se ci sono situazioni ben peggiori da affrontare”.

E proprio per aiutare gli altri a sopportare e contrastare con altro spirito la reclusione che sono iniziate le lezioni su Facebook di Benedetta: “Bisogna trovare lo stimolo a non abbattersi in una situazione dura, cercare una soluzione, una via d’uscita a questo momento e lo sport è un buon compagno – conclude Arcelli - Dopo una prima lezione conoscitiva riprenderemo con gli esercizi che riguardano il corpo, le spalle, le braccia, le gambe e la schiena in un percorso completo con serie e ripetizioni. Consiglio a tutti, comunque, di calendarizzare dei momenti in cui allenarsi, almeno tre volte alla settimana e prenderlo come un impegno fisso. Può solo fare bene”.

