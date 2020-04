Coronavirus, alle lezioni on line della Onofri di Spoleto oltre 100 allievi

Lezioni online anche la Scuola Comunale di Musica e Danza “Alessandro Onofri”. Sono 102 gli allievi che dal 1 aprile stanno seguendo regolarmente i corsi di musica che l’amministrazione comunale e l'Associazione Spoleto Musica hanno rimodulato dopo la chiusura delle attività didattiche del 5 marzo scorso.

Il progetto didattico sta permettendo di proseguire il percorso formativo per 14 materie individuali (Flauto, Violino - 2 cattedre, Pianoforte - 3 cattedre, Chitarra - 3 cattedre, Batteria, Canto lirico, Tromba e trombone, Clarinetto e Sax), insieme alle materia collettive Solfeggio e Propedeutica musicale 1 e 2. Le lezioni svolte settimanalmente sono 130 (alcuni allievi seguono online lezioni di materie diverse).

“La straordinarietà della situazione che stiamo vivendo – sono state le parole dell’assessore alla cultura Ada Urbani – ci ha spinti a lavorare affinché la Scuola fosse in grado di offrire ai ragazzi e agli iscritti, la possibilità di seguire da casa le lezioni di musica.

Insieme ai docenti, che ringrazio per la disponibilità e l’impegno, abbiamo deciso quindi di continuare ad assolvere al compito didattico-formativo proprio della Scuola, non interrompendo l’anno scolastico e ritenendo importante offrire, soprattutto alla luce delle restrizioni conseguenti all’emergenza covid-19, momenti di svago e di distrazione ai ragazzi e alle ragazze della Scuola Onofri”.

Purtroppo, nonostante gli sforzi, la Scuola comunale di Musica e Danza “Alessandro Onofri” non ha potuto attivare le lezioni online di Attività corali e Danza classica e moderna per le caratteristiche tipiche delle lezioni, che sono collettive e prevedono la partecipazione, con ruoli diversi, degli iscritti.

Per lo stesso motivo non sono partite le lezioni online di Musica d’insieme per Fiati ed Archi e di Esercitazioni orchestrali (gli allievi iscritti sono gli stessi che frequentano i corsi individuali di strumento ed hanno comunque, di conseguenza, la possibilità di frequentare le lezioni online).