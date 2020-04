Coronavirus: Borgo Bello solidale con la raccolta di fondi e buoni acquisto e la consegna pacchi ai bisognosi

L’associazione Borgo Bello è sempre stata solidale, sin dalla nascita quasi venti anni fa. D’altronde il presidente Orfeo Ambrosi vanta una storia intensa nel campo della cooperazione e della solidarietà. Quindi non ci si stupisce se in questo periodo di difficoltà sanitaria, economica e sociale, si riscopra il valore di vivere in una comunità, cioè “farsi carico dei bisogni e delle difficoltà di tutte e tutti i suoi componenti, insieme”.

Con questo spirito le associazioni Borgo Bello e Banca del Tempo “hanno pensato di collaborare con i tanti residenti che si sono detti disponibili ed organizzarsi per aiutare chi in questo momento, nel nostro quartiere, si trova a dover affrontare le conseguenze della situazione che stiamo vivendo e non riesce a far fronte alle necessità quotidiane” si legge in un post sui social network con il quale si pubblicizza un’iniziativa di mutuo-aiuto in base alla quale “chi vuole offrire un aiuto concreto potrà farlo andando in uno dei supermercati del quartiere: Umbrò, via Sant'Ercolano 4; Pam Local, via Guglielmo Marconi, 16; La Bottega, corso Cavour 138, Parafarmacia Corso Cavour, via Marconi 2, dove potrà lasciare il proprio contributo che diventerà un buono-acquisto”.

Per chi ha bisogno di aiuto, invece, può chiamare il numero di telefono 351 8104575 e le “associazioni si faranno carico di ritirare i buoni-acquisto lasciati nei vari negozi e distribuirli a chi ne ha bisogno trovandosi in (momentanea) difficoltà. Con questi buoni acquisto sarà possibile andare poi a comprare quello che serve”.

“Tutti possiamo aver bisogno di aiuto, prima o poi – si legge nella nota - e ora più che mai vogliamo stringerci come comunità e dare il nostro contributo”.