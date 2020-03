iorestoacasa - La spesa online e consegnata a casa, le offerte e i servizi per riempire la dispensa senza uscire

Tutti in casa per non contribuire alla diffusione del Coronavirus, limitando le uscite solo per “comprovati” motivi di lavoro o per fare la spesa. La tecnologia, quelle più moderna della rete e quella antica del telefono, possono aiutare anche in questo: con la spesa online o per telefono e la consegna a casa.

Un servizio fornito non solo dai colossi della grande distribuzione, ma anche da realtà più piccole e settoriali.

Andando sul sito https://www.cosicomodo.it/emisfero/perugia dell’Ipermercato Emisfero basta registrarsi, scegliere prodotti freschi da banco o quelli classici da scaffale, usufruire di sconti con la carta fedeltà e scegliere il ritiro a negozio (giorno e ora) oppure optare per la consegna a casa.

Anche Coop Centro Italia all’indirizzo https://www.coopcentroitalia.it/oltre-la-spesa/consegna-spesa-domicilio-coop offre il servizio di spesa online con consegna a domicilio. Bastano pochi semplici passaggi: collegarsi al sito spesaonline.coopcentroitalia.it, creare il proprio profilo e riempire il carrello virtuale scegliendo tra i tantissimi articoli disponibili sia industriali (es. pasta, farina, biscotti, caffè, bevande, surgelati) sia freschi (frutta, verdura, carne, ecc).

È possibile farsi consegnare la spesa il giorno stesso dell’ordine o in uno dei due giorni successivi, scegliendo tra tre comode fasce orarie distinte della durata di due ore ciascuna: dalle 12:00 alle 14:00, dalle 16:00 alle 18.00 e, infine, dalle 18:00 alle 20:00.

Il servizio di consegna è particolarmente conveniente per tutti i clienti: infatti più si acquista più scendono i costi di consegna arrivando alla completa gratuità per ordini superiori a 100€ in tutte le zone coperte, direttamente al piano e senza alcun costo aggiuntivo legato al chilometraggio. Sottoscrivendo l’abbonamento a quota fissa Coop Free sarà possibile eliminare i costi di consegna per un determinato periodo di tempo. Servizio gratuito per i soci Coop con più di 65 anni e per tutto il mese di marzo.

Baspesa, raggiungibile al sito https://www.baspesa.it/, permette di fare la spesa online di alimentari, bevande, prodotti per la casa e la cura della persona, prodotti tipici, offerte e surgelati. Se dovessero mancare alcuni prodotti ordinati si può ottenere il rimborso o la sostituzione con prodotto simile. In questi giorni è stato lanciato il servizio di consegna gratuita agli studenti dell’Università di Perugia. I clienti vengono contattati per concordare con loro il giorno e l'ora della consegna che avviene entro 24 ore.

Anche il Conad Superstore San Sisto di Perugia offre la possibilità di fare una spesa completa, conveniente e di qualità online e con consegna a casa.

L’azienda Ferretti ha lanciato il nuovo servizio di consegna a casa di determinate offerte: “Vuoi evitare di uscire a fare la spesa? Non c'è problema, da oggi la spesa te la consegniamo noi”. L’offerta di prodotti per 49 euro comprende bocconcini di mozzarella di Bufala, mozzarella Nuvola di latte, prosciutto crudo e cotto, formaggio stagionato, magrello fresco, mezzo filone di pane, mezza torta al testo, tranci di pizza alla pala tradizionale e vari gusti. Consegna garantita entro fine giornata. Per gli ordini si può chiamare lo 075/5011619.