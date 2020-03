Coronavirus e non solo, il servizio di spesa a domicilio nei piccoli centri urbani

Una piccola comunità, la paura del contagio da Coronavirus, le categorie a rischio (anziani e malati) e le disposizioni di rimanere in casa il più possibile e non andare in giro.

Come risolvere il problema della spesa? Si torna alle vecchie abitudini della consegna a domicilio, come per “La Bottega del Principato” di Panicarola, aperto dal 7 dicembre scorso e subito pronto a fornire il servizio di consegna della spesa a domicilio dal formaggio agli affettati, al pane ai detersivi, frutta e verdura e quanto disponibile nel negozio.

Per fare la spesa e chiedere la consegna a domicilio il numero è 0757971481 oppure collegandosi alla pagina Facebook dove giornalmente vengono messi post su gli arrivi e su tutto quello che c’è in negozio ed è utile per la casa. In tutta la frazione la consegna è totalmente gratuita.