Coronavirus, l’associazione Infiorate di Spello raccoglie fondi per l'ospedale di Foligno

Anche la città di Spello è stata colpita dal nuovo coronavirus e l'Associazione Le Infiorate di Spello, in rappresentanza di tutta la comunità spellana, ha deciso di promuovere una raccolta a favore dell'ospedale San Giovanni Battista di Foligno, impegnato nella gestione dell'emergenza.

"Vicini alle famiglie che si trovano ad affrontare il contagio e la malattia – dice il presidente Mirko Di Cola - ci stiamo adoperando insieme alle altre associazioni del territorio spellano per cercare di dare un contributo concreto in questa emergenza, che ha colpito anche la nostra città, alcuni concittadini e il nostro sindaco. Le somme recuperate saranno utilizzate per l’acquisto di materiale medico infermieristico specialistico utile all’ospedale di Foligno per far fronte all’emergenza".

Per raccogliere fondi il consiglio direttivo dell’associazione ha già stanziato un primo contributo ed ha aperto un nuovo conto corrente dedicato.

Banca: BCC Spello e Bettona

Intestatario: Le Infiorate di Spello

IBAN: IT68Z0887138690001000114795

Causale: Raccolta Fondi Ospedale di Foligno

Per informazioni o chiarimenti 3392571653, info@infioratespello.it

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.