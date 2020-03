Coronavirus, a Spello attivato il Centro operativo. Il numero da contattare per la spesa agli anziani

Attivato il Centro operativo comunale di Spello per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 dopo la firma del sindaco Moreno Landrini dell'ordinanza che sancisce l'attivazione del presidio che assicura la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione.

Nel dettaglio, saranno garantite una serie di funzioni ai più bisognosi, in particolari agli anziani che per tutto il periodo dell’emergenza, grazie al contributo del Gruppo Comunale di Protezione civile coordinato da Claudio Filippo Fiaoni, potranno ricevere a assistenza per l’acquisto di generi alimentari, di medicinali o per particolari commissioni. Per le richieste è necessario contattare dalle 9 alle 12 il seguente numero 334 605 0102; le consegne saranno effettuate nel pomeriggio tra le 16 e le 18.

“Con l’attivazione del Coc il nostro Comune dispone di un importante punto di riferimento per poter affrontare in questa emergenza le varie esigenze in modo organizzato – afferma il sindaco Landrini - grazie al fondamentale supporto e diponibilità dei volontari del gruppo comunale di Protezione Civile è stato attivato un servizio dedicato alle persone anziane che non possono contare su altre forme di assistenza. E’ iniziata questa mattina ad opera della Vus, l’attività di sanificazione delle vie del centro storico che proseguirà poi anche nelle altre zone del territorio comunale; un ringraziamento alla Vus per aver accolto con prontezza il mio appello e a agli operatori che in questi giorni stanno lavorando per il bene di tutti. Invito ancora una volta la comunità, soprattutto in questi giorni determinanti per rallentare il contagio, di rimanere a casa evitando contatti e rispettando con rigore tutte le disposizioni”.