Coronavirus, un sondaggio su Facebook: "Abito a Verona e siamo fuori dalla zona rossa, posso venire a Deruta?"

Un sondaggio su Facebook per il viaggio da Verona a Deruta ai tempi del coronavirus. Lo ha postato Letizia sul gruppo "Sei di Deruta se" "onde evitare scene di gente fuori di senno, o peggio, insulti". E ancora: "In base a quello che deciderete potrò vedere la mia famiglia o meno, perciò vi pregherei di non mettere scelte a caso, ma di ragionare sulla questione".

Perché, spiega nel sondaggio, "Io abito a Verona, dove non sono mai stati riscontrati casi di Coronavirus e dove non c'è nessun allarme. Avevo programmato da mesi di venire giù insieme alla mia bambina di 4 mesi per alcuni giorni la prossima settimana per incontrare la mia famiglia che non vede la piccola da Natale e per correttezza sono qui a chiedere il vostro parere perché purtroppo l'ignoranza porta a pensare che tutti gli abitanti del nord siano portatori del virus, ma non è cosi, anzi Verona e tutta la sua provincia sono proprio fuori dalle zone definite rosse". Al momento in cui scriviamo, le risposte sono solo positive. Un bel segnale, specie ai tempi del coronavirus.