Coronavirus, Pasqua di solidarietà: Faliero cucina per l'ospedale di Perugia

Stretti intorno agli operatori sanitari dell'ospedale di Castiglione del Lago, ai volontari, alle forze dell'ordine e agli operatori del Coc, al loro impegno quotidiano, ancora più duro e necessario nel pieno dell'emergenza covid-19. E per far sentire questa vicinanza, i forni cittadini offriranno la tradizionale colazione di Pasqua.

"Ringraziamo anche i forni che hanno aderito all’iniziativa pasquale, organizzata per dire grazje a quanti si impegnano in prima linea per fronteggiare l’emergenza sanitaria: Panificio Pasticceria Di Perella Piero E Lorena, Panetteria Gmb, Michele & Co., Pasticceria Laura di Laura Gori & Gianluca Snc" scrive il Comune di Castiglione.

Ma la solidarietà gastronomica non si ferma qui. Lo storico ristorante Faliero, chiuso per le disposizioni del Governo, domani riaprirà la sua cucina per preparare, insieme al Panificio Perella, il pranzo di Pasqua per gli operatori del Santa Maria della Misericordia.