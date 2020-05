Coronavirus, Comune di Deruta e Lions insieme per le famiglie bisognose

Il Comune di Deruta e il Lions Club Deruta insieme per le famiglie in difficoltà.

Il club presieduto da Ada Girolamini, ha donato alle famiglie più bisognose 35 pacchi contenenti olio, parmigiano, legumi, pasta, cioccolata, biscotti, latte, sale e zucchero. Nei pacchi è inserita anche una lettera “di vicinanza al territorio e alle persone”.

La donazione è avvenuta questa mattina in Comune ed erano presenti il sindaco Michele Toniaccini, l’assessore Maria Cristina Canuti (Sociale), l’assessore Rodolfo Nardoni (Urbanistica) e il presidente del Lion Club Deruta, Ada Girolamini.

“Si tratta di un grande gesto di solidarietà che assume ancor più valore, visto che avviene in un giorno particolare, quello dedicato alla legalità – commentano sindaco e assessore - Fin dall’inizio di questa pandemia abbiamo sempre sostenuto che non vogliamo lasciare indietro alcuno. Un’attenzione particolare è sempre stata rivolta alle famiglie più bisognose e continueremo a farlo, anche attraverso il mondo dell’associazionismo. E, dunque, il sostegno alle famiglie in difficoltà è un piccolo contributo all’affermazione della legalità”.