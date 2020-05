Coronavirus, il sindaco di Foligno chiude i parchi: "Affollamento eccessivo"

Tutto chiuso, come nella fase 1 dell'emergenza coronavirus. Il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, chiude al pubblico il Parco dei Canapè e il Parco Hoffmann. Il motivo? "Per eccessivi e non ordinati affollamenti spesso riconducibili a forme di assembramenti", spiega una nota del Comune.

L’ordinanza firmata dal sindaco, attiva con effetto immediato, resterà in vigore fino al prossimo 17 maggio. Il provvedimento, prosegue il Comune di Foligno, è stato adottato per ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica.