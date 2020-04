Coronavirus, a Sigillo il Comune apre un conto corrente per aiutare le persone in difficoltà

Una mano tesa a chi è più in difficoltà. Il Comune di Sigillo ha aperto un conto corrente di “solidarietà” presso Banca Intesa Sanpaolo per raccogliere le donazioni da destinare alle persone in difficoltà economiche per consentire loro di poter fare la spesa di beni alimentari e di prima necessità.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Questa iniziativa, conferma l'amministrazione comunale, risponde alle indicazioni contenute nell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.658 (articolo 2, comma 3), che prevedono per i Comuni la possibilità di destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentari eventuali donazioni e, a tal fine, autorizzano l’apertura di appositi conti correnti bancari su cui indirizzare le offerte.