Coronavirus, rischio assembramenti al Trasimeno: controlli severi nel week end

La bella stagione ormai arrivata e l'allenamento (pur lieve) delle limitazioni agli spostamenti con l'avvio della Fase 2 dell'emergenza coronavirus scattato il 4 maggio desta preoccupazione nella zona del Trasimeno, dove si temono assembramenti in riva al lago per il week end in arrivo (domani 9 maggio e domenica 10).

Ecco così che il Comune di Magione ricorda che "non sono permessi: picnic, prendere la tintarella in spiaggia o in altre aree pubbliche, assembramenti di qualunque genere, attività ludiche o ricreative, sport di squadra. Si può invece, se si è in possesso della licenza di pesca, pescare da soli, quindi non in compagnia di amici o parenti. Gli agenti della polizia municipale, coordinata e indirizzata dal comandante Mario Rubechini e dal vicesindaco con delega Massimo Lagetti, al fine di garantire la sicurezza sanitaria di tutti continueranno ad esercitare, come sempre dall'inizio dell'emergenza, la massima severità rispetto a comportamenti superficiali o pericolosi per sé e per gli altri al fine di non rendere vani i sacrifici fatti fino ad ora per la superficialità di poche persone".

Il quadro sanitario a Magione nella giornata odierna (8 maggio) è intanto il seguente: un positivo ricoverato, 19 guariti, 5 in isolamento, 392 isolamenti conclusi.