Coronavirus, la serata in discoteca diventa social: "Evento annullato, ma noi vi facciamo ballare lo stesso"

Evento annullato, ma si balla lo stesso. L'evento Red Zone Hits, con i protagonisti dello storico club di Casa del Diavolo, il Red Zone appunto, era previsto per questo sabato, 7 marzo, al Poco Loco di Assisi, locale altrettanto storio dell'Umbria.

Per le misure anti contagio contenute nel Decreto del presidente del Consiglio, il locale non apre, evento annullato. Ma la serata non salta, si trasforma. I dj annunciati per la serata - Faus-T, Marco Cucchia, Ricky L, Sauro - si esibiranno ugualmente, ma in diretta sui canali Facebook e Instagram. Si ballerà lo stesso, ma nel rispetto delle necessarie prescrizioni.

Un'idea che anche molti altri artisti stanno prendendo in considerazione. E c'è chi, come gli 88 Folli, band perugina, si dice pronta ad esibirsi gratuitamente nei locali dove avrebbero dovuto suonare in questi giorni, quando sarà nuovamente possibile, "per dare una mano agli amici che gestiscono locali e che stanno subendo gravi danni".