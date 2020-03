Coronavirus e scuole chiuse, l'azienda umbra aiuta i dipendenti: "Portate i vostri figli con voi, ci pensiamo noi"

Attività didattiche sospese fino al 15 marzo in tutta Italia per asili, scuole e università. Così l'azienda umbra dà una mano ai dipendenti.

Il gruppo Dinamo con sede a Città di Castello lancia, a partire da lunedì 9 marzo fino alla riapertura delle scuole, il programma ‘Dinamo for kids’, grazie al quale tutti i dipendenti potranno portare con sé i propri figli nel luogo di lavoro.

"Vogliamo essere vicini ai nostri collaboratori e alle loro famiglie – ha dichiarato il Ceo del gruppo Livio Rotini – mettendo a disposizione assistenza e intrattenimento ai piccoli della famiglia Dinamo, organizzando laboratori artistico-educativi e attività ludico-ricreative. Dinamo vuole ribadire la sua responsabilità sociale e si mette a disposizione per offrire un servizio utile alle donne e agli uomini che ogni giorno danno vita alla nostra realtà, rafforzando il proprio welfare aziendale, in un momento così delicato per il nostro Paese".