Coronavirus: sanificati dai Vigili del fuoco parcheggi, fermate del bus e aree giochi ad Assisi

I Vigili del fuoco impegnati per sanificare diversi luoghi di Assisi, sia del centro storico sia di Santa Maria degli Angeli, per prevenire del contagio da Coronavirus. Le operazioni saranno effettuate anche nelle prossime settimane.

L’amministrazione comunale di Assisi ha inserito disinfezione e sanificazione tra le prime misure della Fase 2, soprattutto per le aree a rischio di concentrazione di persone, come le zone giochi delle aree verdi (che rimangono chiuse), le fermate autobus, i sottopassi pedonali, i parcheggi della Stazione, delle farmacie, dei supermercati.

“In questo periodo di emergenza sanitaria, l’attenzione è stata sempre massima da parte del Comune – ha affermato il sindaco Stefania Proietti - e in questo inizio di Fase 2 si prosegue sulla stessa strada, non abbassando mai la guardia. Un ringraziamento speciale lo vogliamo riservare al corpo dei vigili del fuoco e ai vigili del distaccamento di Assisi, al capo distaccamento Enrico Mancinelli e al dirigente ingegner Maurizio Fattorini”.

Affidandosi all’esperienza e alla competenza dei Vigili del fuoco del distaccamento di Assisi sono state sottoposte a sanificazione l'area giochi di Porta Nuova, area Poste di Borgo San Pietro, le fermate autobus di (Porta Nuova, via Vittorio Emanuele, via Madonna dell’Olivo, via Canonichetti, piazza Matteotti, largo Properzio, Porta San Pietro, via Giovanna di Savoia, via della Cooperazione, viale Umberto I), spazio davanti alla farmacia comunale in via Los Angeles, i sottopassi ferroviari in viale Patrono d’Italia e via Gabriele D’Annunzio, le aree giochi giardinetti piazzale Santa Maria degli Angeli e via Aldo Moro. Nei prossimi giorni si proseguirà nelle frazioni e in altri punti di Santa Maria degli Angeli.

