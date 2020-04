Coronavirus, Ingram dona 500 mascherine al Comune di San Giustino

Cinquecento mascherine: è il dono dell'azienda Ingram al Comune di San Giustino. Le mascherine, le prime, sono state realizzare nello stabilimento che ha proprio sede nel territorio comunale e, spiega il sindaco Paolo Fratini, saranno distribuite dalla Protezione civile agli esercizi commerciali ancora aperti che ne potranno fare dono ai cittadini.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Ringraziamo la famiglia Inghirami per la vicinanza alla comunità sangiustinese - commenta il sindaco - Colgo l’occasione per ringraziare anche la ditta Kemon che ci ha fornito gratuitamente il detergente disinfettante per le mani. Inoltre ringrazio anche tutte le imprese che nell’anonimato sono vicine all’ospedale di Città di Castello con dominazioni in denaro".