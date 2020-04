Coronavirus, continuano i controlli anti contagio della polizia locale a San Giustino. L'assessore: "Comunità responsabile"

Prosegue l'attività della polizia locale del Comune di San Giustino, guidata dal comandante Nicola D’Avenia, rispetto all'emergenza CoVid19. A fare il punto sulla situazione dell’operato è l’assessore del Comune di San Giustino, Andrea Guerrieri.

"Stiamo lavorando per continuare ad effettuare controlli e soprattutto informazione – dichiara - La cittadinanza nel complesso, nonostante alcune sanzioni, sta rispondendo al meglio e la voglio ringraziare per l'impegno che sta mettendo nell'adeguare i propri comportamenti all'emergenza. Questo dimostra grande senso di responsabilità e di rispetto della propria comunità".

Nell’ultimo periodo sono state controllate più di 300 persone e attenzionati 36 esercizi commerciali; 15 le sanzioni comminate connesse ai decreti in materia. Sono invece 3 le sanzioni per violazioni al codice della strada tra cui un veicolo sequestrato e una patente ritirata.

"Continuiamo a mantenere alta l'attenzione – prosegue Guerrieri - La strada intrapresa è quella giusta. Anche la polizia locale, che in questo periodo ha necessariamente dovuto riorganizzare le proprie attività, dovrà continuare soprattutto a svolgere un ruolo di supporto alle persone più fragili".

"Per questo - conclude Guerrieri – in vista di una ‘fase 2’ e in sinergia con il comando di Polizia abbiamo avviamo una campagna d’informazione con il gruppo volontari della Protezione Civile per sensibilizzare e prevenire il rischio di truffe connesse all'emergenza, legate in particolar modo a tamponi e disinfestazione".