Coronavirus, gel igienizzante e disinfettante per la Protezione civile: il dono dell'azienda perugina alla Protezione civile

Gel igienizzante per le mani e detergente per le superfici. E’ il dono della Saci di Ponte San Giovanni alla Protezione civile regionale. Prodotti realizzati “in casa”, dall’azienda specializzati in prodotti per la pulizia, che rimane aperta per continuare a rifornire supermercati, ambulatori, enti pubblici. Modificando ritmi e modalità di lavoro, concentrando i propri sforzi verso quei prodotti che l’emergenza coronavirus ha reso imprescindibili.

“Anche da noi la situazione è difficile, come per tutti – commenta uno dei titolari, Alessandro Campanile – abbiamo ridotto il personale attivando le ferie, ridotto il ritmo di produzione. Misure indispensabili per lavorare in sicurezza che abbiamo voluto assumere da subito anche prima della necessità di adeguarci alle disposizioni. Non possiamo fermarci”.

E così l’azienda, oltre duecento tra dipendenti e collaboratori, prosegue il suo impegno quotidiano, incrementando gli sforzi per quei prodotti la cui richiesta è schizzata alle stelle. “Grazie alla sinergia tra le due anime dell’azienda, produzione e commercializzazione, abbiamo iniziato a realizzare del gel igienizzante. Una prima produzione la regaleremo alla Protezione civile, è un nostro modo di contribuire, ci sentiamo in dovere di farlo nonostante le nostre energie siano già totalmente assorbite dalle normali produzioni. Vista la grande richiesta di disinfettanti c’è anche difficoltà nel reperire alcune materie prime, come l’alcol. Non senza sforzo ne ha abbiamo trovato un certo quantitativo che ci ha permesso di avviare questa realizzazione. E mercoledì, quando avremo in azienda quello che ci serve, inizieremo a realizzare il disinfettante per le superfici”.

