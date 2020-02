Coronavirus, la ricetta dell'Oms per l'Amuchina fai da te: "Lavarsi le mani per almeno 60 secondi"

Tra le raccomandazioni base per prevenire la diffusione del coronavirus c'è quella, apparentemente banale, di lavarsi accuratamente le mani, anche frequentemente. Utilizzando sapone oppure disinfettanti specifici. Come l'Amuchina, nome commerciale che nelle ultime ore ha visto la sua notorietà letteralmente lievitare. E portare gli scaffali dei supermercati a svuotarsi, al pari di quelli delle farmacie. Altrettanto rapidamente, si sono verificati episodi di speculazione o tentata speculazione, in particolare per gli acquisti on line del prodotto, cavalcando l'onda della psicosi.

Ma alle carenze di prodotto e agli approfittatori c'è un rimedio. Che viene suggerito direttamente dall'Organizzazione mondiale della sanità. L'Oms, sul suo sito internet, propone la "ricetta" per la realizzazione in casa, a costi estremamente bassi, di un disinfettante efficace. Per un litro, la ricetta prevede 833 ml di alcol etilico al 96%, 42 ml di acqua ossigenata al 3%, 15 ml di glicerina (glicerolo) al 98%. Acqua distillata oppure bollita e raffreddata quanto basta per arrivare a un litro.

Altrettanto efficace è l'alcol etilico, da utilizzare su mani già lavate e in concentrazione tra il 60 e l'80%, prodotto anch'esso molto richiesto nei supermercati anche umbri. Ulteriore prescrizione, confermata anche dal ministero della Salute, è il tempo: lavarsi le mani per 60 secondi.

La candeggina, inoltre, risulta essere adeguatamente efficace per disinfettare le superfici (il fatto di non essere registrato come presidio medico non ne inficia l'efficacia).