Coronavirus, con le restrizioni prorogate si intensificano anche i controlli della Polizia Stradale

Continua l'emergenza coronavirus e con le misure restrittive adottate dal governo per limitare il contagio che sono state prorogate fino al 13 aprile si intensificano in Umbria come nel resto d'Italia i controlli della Polizia Stradale, sia sulla viabilità ordinaria extraurbana che su quella autostradale.

Gli agenti saranno presente sulle grandi arterie stradali per garantire il rispetto delle misure varate per il contenimento della diffusione del virus COVID-19, per prestare aiuto e soccorso ai cittadini ed essere di supporto a chi ne ha bisogno. Tali controlli sono diretti a verificare la legittimità degli spostamenti in osservanza dei decrreti emanati dall'eseecutivo di Giuseppe Conte per il contenimento dell’epidemia da Covid-19.

