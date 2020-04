Coronavirus, dalla Pro loco di Balanzano mille mascherine per la Croce Bianca

La Pro loco di Balanzano, da sempre vicina al proprio paese e al territorio, ha deciso di destinare alla Croce Bianca la donazione di mille mascherine ricevuta da Mauro Manta, stimato odontoiatra di Ponte San Giovanni.

Il presidente onorario della Pro loco, Fausto Barcaccia, in accordo con il direttivo, ha pensato bene di trasferire i sistemi di protezione a chi, ogni giorno, lavora per garantire assistenza sanitaria ai malati del territorio.

"La nostra associazione – precisa lo stesso Barcaccia – conferma il suo grande spirito solidale. Ringrazio personalmente e a nome di tutto il paese il dottor Manta per aver pensato a noi, in un momento così difficile. Avremmo potuto distribuire le mascherine tra i nostri concittadini, ma ci siamo resi conto che sarebbero state molto più utili a chi è in prima linea per assistere i malati e supportarli nelle loro quotidiane esigenze".

La consegna è avvenuta nel primo pomeriggio di venerdì 24 aprile presso lo studio del dottor Manta in via Manzoni a Ponte San Giovanni, alla presenza del presidente della Croce Bianca, Claudio Consalvi.

"E’ un gesto che apprezziamo molto – dichiara lo stesso Consalvi – per il quale ringraziamo di cuore il dottor Manta e la Pro loco di Balanzano, che ancora una volta ha dimostrato di essere molto vicina al nostro territorio. Distribuiremo queste mascherine tra i tanti pazienti che di giorno in giorno stiamo aiutando nella gestione delle loro patologie, alle quali purtroppo, per alcuni, si è aggiunto anche il Covid-19".