Coronavirus, primo caso di contagio a Campello sul Clitunno. Ad annunciarlo è il sindaco Maurizio Calisti, con un post su Facebook: "Sono stato stato avvertito dalla ASL del territorio, del primo caso di Contagio all’interno del Comune di Campello sul Clitunno. La persona in questione non è una persona anziana ed era già in isolamento da oltre 15 giorni all' interno della propria abitazione".

E ancora: "Ho provveduto a contattare telefonicamente questa persona per anticipare l'invio dell'ordinanza contumaciale e per portare il mio saluto di vicinanza con l’augurio di una pronta guarigione. La persona ha riferito di sentirsi in buona condizione e di non avvertire sintomi gravi. Sono stati individuati i contatti avuti dal soggetto, i quali sono stati sottoposti cautelativamente ad isolamento fiduciario".