Coronavirus, in campo la task force della Prefettura per i controlli nelle aziende

La Prefettura di Perugia ha creato una task force per vigilare sul rispetto e l’attuazione delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza Covid-19 nelle aziende.

Il gruppo di esperti si dovrà occupare di “servizi di controllo ed azione di informazione e supporto alle aziende” che sono tornate in attività nella fase 2. Il tavolo tecnico riunitosi stamane, in videoconferenza, e presieduto dal prefetto Claudio Sgaraglia, ha coinvolto Carabinieri, Guardia di finanza, Vigili del fuoco, Ispettorato del lavoro, Usl Umbria 1 e 2, per “pianificare i controlli riguardanti le attività produttive, industriali e commerciali” secondo le nuove regole imposte dal Governo.

Il prefetto Sgaraglia ha ricordato l’importanza di garantire la ripresa dell’attività con “l’esigenza di tutela della sicurezza dei lavoratori e della salute pubblica”. E per garantire gli “adeguati livelli di protezione” e “un più efficace sistema di controlli” si è arrivati alla costituzione dei “nuclei a composizione mista” con i soggetti che hanno partecipato alla riunione per pianificare ed effettuare controlli e verifiche. Il coordinamento della “cabina di regia” è affidato alla Prefettura che monitorerà i controlli da espletare in base ad un’agenda programmata e condivisa, tesa anche ad evitare sovrapposizioni o gravose duplicazioni delle ispezioni nei luoghi di lavoro.

Tra i compiti della task force anche il monitoraggio e la vigilanza nelle aziende per “cogliere tempestivamente eventuali elementi riconducibili a tentativi di ingerenze della criminalità organizzata, che potrebbero inficiare le dinamiche virtuose della ripresa economica”.

Oltre alla vigilanza gli ispettori dovranno anche fornire “informazione e supporto alle imprese al fine di coadiuvarle nell’attivazione di tutte le misure precauzionali per il contenimento della epidemia da Covid-19 nei propri ambienti di lavoro, in un’ottica collaborativa e formativa”.