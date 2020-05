Fine settimana e 2 Giugno nel mirino del Prefetto: via al piano di super controlli su alcol, mascherine e distanziamento sociale

Il prefetto di Perugia, dopo la riunione del tavolo per la sicurezza con le forze dell'ordine e i sindaci e le associazioni di categoria, ha stabilito che le prossime serate del fine settimana e del 2 giugno, scatteranno tutte le misure opportune per assicurare "il pacifico e ordinato svolgimento". A tal scopo è stato disposto un rafforzamento dei presidi delle forze di polizia e municipali. Predisposti anche servizi mirati da parte della Polstrada per vigilare sul rispetto delle norme del Codice della strada, soprattutto in relazione al consumo di sostanze alcoliche.

Particolare attenzione sarà prestata, nell’ambito dei servizi di vigilanza e controllo del territorio, nei confronti degli esercenti che non rispetteranno le corrette modalità di erogazione dei servizi di somministrazione, che saranno immediatamente sanzionati. Il Prefetto ha rivolto un invito alle associazioni e ai gestori dei locali pubblici affinché richiamino gli avventori sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuali e sulla pratica costante del distanziamento sociale. Invito esteso a chi si occupa di sicurezza all’esterno dei locali.



I sindaci dei Comuni della Provincia sono invitati ad assumere tutte le iniziative e le misure di competenza, necessarie per assicurare la salvaguardia della salute e della sicurezza urbana.



Il Prefetto ha rivolto un invito anche ai giovani, nel continuare a tenere quei comportamenti esemplari e responsabili, manifestati durante il periodo di lockdown, contemperando le esigenze di socialità con quelle connesse alla tutela della salute pubblica. Il rispetto delle regole da parte di tutti i cittadini consentirà, infatti, di poter svolgere, in sicurezza, i momenti di interazione sociale e di assicurare la continuità delle attività dei pubblici esercizi.