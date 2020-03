Coronavirus, tampone positivo per il sindaco di Valtopina

Positivo al Covid19 il sindaco di Valtopina, lo comunica lo stesso Lodovico Baldini, medico radiologo all'ospedale di Foligno, nella sua pagina Facebook.

“Buongiorno a tutti i cittadini, con rammarico e dispiacere sono qui a comunicarvi che dopo un tampone oro-faringe da me eseguito nella giornata di ieri, ho avuto da poco il referto dello stesso con esito di positività al Covid-19 – scrive il sindaco - Sto bene, solo qualche linea di febbre e un po' di stanchezza, sono in isolamento a casa mia da dove proseguirò tutte le terapie necessarie”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel post il sindaco Baldini invita i cittadini a stare “tranquilli, forti, uniti e collaborativi, seguite alla lettera i Decreti governativi, il rispetto di tutte le disposizioni ormai note a tutti, restate a casa e mettete in atto tutte le precauzioni possibili e necessarie – prosegue il messaggio - Facciamo di nuovo vedere come Valtopina sia da sempre un esempio da seguire. L'attività amministrativa rimarrà in funzione grazie alla giunta comunale e ai consiglieri di maggioranza con i quali saremo in contatto quotidiano e con i responsabili di servizio e con i dipendenti comunali. Teniamo duro, tutto questo presto passerà e ci ritroveremo presto insieme. Mando un caro e forte abbraccio virtuale a tutta la comunità. Vedrete, ce la faremo”.