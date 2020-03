Coronavirus, caso positivo a Fratta Todina: "Chi era al bar tra il 24 febbraio e l'8 marzo chiami il medico"

Una persona positiva al Coronavirus a Fratta Todina e scattano le misure di controllo per familiari, amici, conoscenti e tutti coloro che possono essere entrati in contatto con la persone infetta.

“Cari concittadini, in giornata ho ricevuto per vie brevi la comunicazione della presenza di un tampone positivo al Coronavirus nel nostro Comune – scrive il sindaco Gianluca Coata - Per questione di privacy, non è possibile dare informazioni utili all’identificazione della persona”, ma l’Usl ha avviato tutte le procedure dell’indagine epidemiologica per risalire alle persone che possono essere stata in contatto con la persona ammalata che, come riporta il Corriere dell’Umbria, ha già avvisato tramite chat amici e conoscenti di “spargere la voce” e contattare il medico in caso di sintomi.

Il sindaco Coata esorta “tutti i cittadini a restare a casa quanto più possibile e a mantenere la calma. Inoltre, vi chiedo la massima collaborazione nel rispetto delle norme igieniche e delle distanze di sicurezza già note, in modo da poter affrontare e gestire al meglio questa emergenza”.

Il primo cittadino sottolinea come sia “indispensabile il contributo e la responsabilità di tutti noi. Comunico inoltre che in settimana comincerà l’attività di spazzamento e sanificazione delle strade, servizio che rientra tra le misure di contenimento contro il diffondersi del Covid-19 a tutela dei cittadini e della loro salute”.

L’amministrazione comunale “esprime vicinanza alla persona risultata positiva e alla sua famiglia e si rende disponibile per qualsiasi chiarimento o necessità”.