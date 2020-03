Coronavirus, la Polizia alla Tesei: "Noi sempre a rischio, vogliamo tamponi a tappeto per gli agenti"

"In questa situazione in cui le forze di polizia devono effettuare in maniera massiccia i controlli su strada per l’emergenza Covid-19 senza poter indossare le mascherine che proteggano dal contagio, chiediamo che la Regione Umbria si attivi per effettuare il tampone a tutti gli appartenenti alle forze dell’ordine che svolgono questi controlli". È questa la richiesta che la Fsp (Federazione Sindacale di Polizia) ha fatto al presidente della regione Donatella Tesei con una lettera inviatale nei giorni scorsi dal segretario regionale Francesco Petitti.

"In questi giorni il nostro lavoro su strada è aumentato proprio per i controlli che dobbiamo eseguire - spiega Petitti -. Sono centinaia le persone che ogni giorno sulle strade dell’Umbria vengono fermate e controllate. In questo contesto il rischio di contagio per gli appartenenti alle forze dell’ordine è alto, soprattutto perché le indicazioni del Dipartimento della Pubblica Sicurezza sono di indossare solo mascherine chirurgiche che, come noto, non proteggono dal contagio. Il rischio è che poiché le forze dell’ordine sono costrette ad uscire in auto in due e stanno tra loro ad una distanza molto inferiore al metro indicato dalle autorità sanitarie, un eventuale contagio di un poliziotto rischierebbe di propagare anche ad altri colleghi l’infezione e quindi c’è il rischio concreto che interi reparti di polizia vengano bloccati".

Un rischio che non ci si può permettere: "È evidente, infatti, che se saltasse la catena della sicurezza e dei soccorsi sarebbe il caos. Per questi motivi - conclude Petitti - effettuare a tappeto il tampone alle forze dell’ordine che svolgono i controlli su strada consentirebbe di isolare immediatamente eventuali casi di contagio e garantirebbe la prosecuzione dell’attività di prevenzione e di soccorso pubblico legata, in questo frangente, soprattutto al rispetto delle ordinanze emanate dal governo per l’emergenza coronavirus".