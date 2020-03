Coronavirus, modificati gli orari della ztl del centro di Perugia e strisce blu gratis

La giunta del Comune di Perugia ha deciso, su proposta del sindaco Andrea Romizi, di prorogare fino al 3 aprile 2020 l’ordinanza dirigenziale 261 del 16 marzo 2020 sulla modifica degli orari di accesso alla ztl e l’ordinanza dirigenziale 264 del 17 marzo 2020 di sospensione della disciplina della sosta a pagamento negli spazi a parcometro presenti sull’intero territorio comunale.

Come spiega il Comune di Perugia "primo provvedimento prevede la possibilità di accedere alla zona a traffico limitato con accesso esclusivamente dai varchi di via Baglioni, via Battisti e via della Sposa in deroga ai provvedimenti vigenti, sospendendo quindi il divieto di transito dalle ore 7,00 alle ore 13,00. Resta confermato, invece, il divieto di transito e sosta dalle ore 00,00 alle ore 7,00 dei giorni feriali e festivi".

Il provvedimento "consente l’accesso in centro storico solo al personale impegnato in servizi essenziali ed indifferibili quali enti pubblici, banche, poste, servizi assicurativi, farmacie e para farmacie, esercizi commerciali al dettaglio e le altre categorie presenti nell’allegato 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020". I lavoratori e chi per le necessità consentite dalla legge transiterà e sosterà in centro storico "dovranno essere muniti della autocertificazione comprovante le esigenze di spostamento come stabilito dai provvedimenti governativi".