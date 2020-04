Coronavirus, "Buoni acquisto per ristoratori e commercianti, rilanciamo le offerte di Perugia partendo dalle piattaforme virtuali"

Pagare oggi il conto per goderne appena sarà possibile. Dei buoni futuri che permettano alle attività della ristorazione, del commercio artigiano e della piccola e media impresa di avere liquidità adesso che l'emergenza covid-19 ha reso obbligatoria la chiusura delle attività, consentendo l'acquisto, la consumazione o il pranzo quando sarà possibile. Lo propone il gruppo del Partito democratico del consiglio comunale di Perugia in un ordine del giorno "volto a rilanciare l'economia del territorio puntando sulla valorizzazione della promozione turistica".

"Uno strumento, quello dei buioni, utile alla sopravvivenza del nostro tessuto economico - afferma il consigliere Nicola Paciotti, primo firmatario - ma che non può bastare fermandosi alla sola emergenza. Dobbiamo trasformare le difficoltà di oggi in occasioni per domani: per questo dovremmo ampliare l'uso dei buoni futuri e inserirli in una strategia di promozione turistica che permetta ai turisti che verranno a visitare la nostra città di pianificare e conoscere al meglio le eccellenze culinarie e produttive. Da una parte promuovendo piattaforme nazionali che ottimizzino l'impatto e aumentino il bacino di utenza, dall'altra riunendo il tutto in un hub che unisca le attività e renda agevole la conoscenza dell'offerta agli occhi del turista”.