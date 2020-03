Coronavirus, mascherine da Shanghai per l'Università per Stranieri di Perugia

Una prima fornitura di alcune centinania di mascherine è giunta oggi, 24 marzo, a Palazzo Gallenga da parte della Yiyan Education Consultation Co. Ltd di Shanghai, un'agenzia accreditata per l'iscrizione degli aderenti al Programma Internazionale Marco Polo e Turandot, che dal 2006 porta ogni anno in Italia migliaia di studenti cinesi per approfondire lo studio dell'italiano, prima di accedere alle Università del nostro paese.

Non appena si è diffuso in Cina il Covid-19 l'Università per Stranieri di Perugia si è attivata in sostegno della comunità studentesca cinese per garantire agli iscritti di quel Paese ogni forma di sostegno e assistenza, sia di natura organizzativa che materiale e psicologica, in un momento in cui si trovavano lontani dalle loro famiglie e non sempre sicuri di essere ben accetti tra la gente.

Le Agenzie paragovernative, partner nell'ambito del Programma Marco Polo e Turandot, hanno voluto quindi omaggiare l'Ateneo, nel nome dell'amicizia e della gratitudine nei confronti della Stranieri di Perugia, che da molti decenni vanta rapporti con numerose realtà accademiche, scientifiche e culturali della Cina.